Fisco:Paglia (Avs), governo premia evasione e l'Italia furba

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Gli 'aiuti' secondo Meloni: uno sconticino fiscale da 100/150 euro per pochi fortunati, la possibilità di fare compere da 5mila euro in contanti e un bel condono. Niente di serio, molto di dannoso, dato che si premia l'evasione fiscale quando invece andrebbe combattuta". Lo afferma il responsabile economia di Sinistra Italiana Giovanni Paglia.

"Sentiamo parlare di condono e pensiamo - prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - a tutte quelle multe, la Tari, il bollo auto pagati negli anni passati. E pensare che bastava cestinarle e aspettare la destra al governo per un bel colpo di spugna. Insomma per Meloni e Salvini - conclude Paglia - l'Italia appartiene ai furbi. Non si capisce proprio perché le persone oneste debbano sopportarlo". (ANSA).