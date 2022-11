Fisco: Fratoianni,in Germania propongono patrimoniale? Buonsenso

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "In Germania il Consiglio dei Saggi, i 5 esperti che consigliano governo e Parlamento tedesco nella politica economica del Paese, hanno proposto un contributo di solidarietà per aiutare le famiglie in difficoltà. Il ragionamento proposto è semplice. Chi detiene grandi patrimoni sta continuando ad arricchirsi e potrebbe pagare qualcosa in più per aiutare chi continua a impoverirsi". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, commentando il Rapporto che viene pubblicato ogni anno a novembre, in Germania, dal Consiglio dei 5 saggi sui temi dell'economia. Un Rapporto nel quale si suggerisce a Berlino di aumentare le tasse per i più ricchi per finanziare il piano da 200 miliardi lanciato a fine settembre contro il caro energia.

"È una questione di giustizia e buonsenso - osserva il leader di SI - lo abbiamo sempre sostenuto e per questo abbiamo anche presentato un emendamento al decreto Aiuti per introdurre un prelievo di solidarietà. Ovviamente bocciato". "Ma non ci arrendiamo. Anche la discussione che si sta aprendo in Germania sulle disuguaglianze - conclude Fratoianni - ci dice che siamo nel giusto". (ANSA).