Fisco: FdI, con quoziente mille euro in più a famiglia

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "L'introduzione del quoziente familiare per le imposte annunciato dal governo Meloni porterà un recupero medio dì mille annuali per ogni famiglia ed è un fatto assolutamente positivo per la nostra economia e per i nuclei più numerosi". Lo afferma il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. Il governo Meloni pone rimedio a un'ingiustizia durata per decenni consentendo alle nostre famiglie dì recuperare reddito. L'attuale definizione Isee - dice Antoniozzi - penalizza soprattutto i nuclei familiari più corposi con una suddivisione ingiusta. Sì tratta di un altro provvedimento che va sulla giusta strada per un incremento reddituale rivolto alle fasce medio basse che compie un atto di vera e propria giustizia sociale (ANSA).