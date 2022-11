Fisco: Cgia, pressione record nel 2022, 43,8% del Pil (2)

(ANSA) - VENEZIA, 12 NOV - Con l'introduzione del bonus Renzi, dal 2014 la pressione fiscale in Italia presenta una doppia lettura: quella al netto degli sgravi fiscali - che nel 2022 ha raggiunto il 41,9% del Pil - e quella ufficiale che tocca il picco massimo del 43,8.

In verità c'è anche una terza versione: quella reale che si ottiene depurando dal Pil nazionale la quota riconducibile all'economia non osservata che, per sua natura, non "produce" gettito. Ricordando che la pressione fiscale è pari all'incidenza percentuale del rapporto tra il gettito erariale e il Pil, se quest'ultimo termine diminuisce (perché si sottrae la quota riconducibile al sommerso), il risultato finale aumenta.

Per l'anno in corso, infatti, la pressione fiscale reale in capo ai contribuenti fedeli al fisco si avvicina ormai al 50%.

Quando si analizza la pressione fiscale degli altri Paesi dell'UE, per ragioni di omogeneità dei dati si deve far riferimento alla pressione fiscale ufficiale. Infatti, le regole che impongono di registrare come maggiore spesa e non come minore entrata molti sgravi fiscali e sovvenzioni, come ad esempio l'assegno unico per i figli a carico, sono uguali per tutti i Paesi. Detto ciò, gli ultimi dati a disposizione riferiti al 2021, ci dicono che nell'UE a 27 l'Italia è al quinto posto. Solo Danimarca (49% del Pil), Francia (47%), Belgio (45,4) e Austria (43,6) presentano un carico fiscale superiore al nostro (43,4% del Pil). Se in Germania la pressione fiscale è 42,3%, in Spagna è al 38,8 e in Irlanda Ppaese che registra il livello più basso di tutta UE) è addirittura al 21,7. (ANSA).