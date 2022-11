Energia: Confindustria Romagna,incoraggianti parole Pichetto

(ANSA) - BOLOGNA, 12 NOV - In ambito energetico "le parole espresse a Ecomondo dal ministro Pichetto su estrazioni e rinnovabili sono incoraggianti: ora su queste positive premesse occorre quanto prima passare alla definizione di una strategia energetica solida, composita e di lungo periodo, basata sui dati scientifici e sul coinvolgimento di una pluralità di fonti energetiche". E' quanto sostiene, in una nota, Confindustria Romagna che giudica positivamente le aperture del ministro per l'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin verso la ripresa delle trivellazioni in Adriatico, e la spinta sulle rinnovabili .

"L'obiettivo Paese resta quello di una maggiore autonomia e di una diversificazione di approvvigionamenti- conclude l'associazione degli industriali romagnoli -: gas dei nostri giacimenti, gnl e rigassificatori, hub rinnovabili con eolico, solare, idrogeno verde, comunità energetiche, captazione e stoccaggio della Co2 e nucleare di nuova generazione. (ANSA).