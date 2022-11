Tajani, contro fake news Italia sosterrà hub Ocse

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - "Lo sforzo nel contrasto alle fake news ci vedrà impegnati a sostenere la creazione di un hub dell'Ocse contro misinformazione e disinformazione, quando se ne discuterà tra una settimana in Lussemburgo in occasione della riunione dei Ministri della Funzione Pubblica". L'impegno del Governo italiano contro le fake news è stato ricordato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani in un messaggio letto dall'ambasciatore Pasquale Terracciano, direttore generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale alla Farnesina, in occasione del VI Premio Europeo di Giornalismo Giudiziario e Investigativo "Evolution 2022" in corso al Maschio Angioino di Napoli.

"In ambito G7 - ricorda Tajani nel suo messaggio - proseguiamo l'azione a sostegno di politiche volte a favorire un'informazione indipendente e pluralistica. Ne è prova il comunicato approvato dai Ministri dei Media, dell'Informazione e dell'Editoria, alla riunione di Bonn del giugno scorso, dove sono state approfondite tematiche legate allo stato dell'informazione a livello globale con importanti realtà della società civile, associazioni di giornalisti, centri di ricerca, università, regolatori".

Presto ci saranno nuovi appuntamenti: "Il prossimo dicembre - ricorda il responsabile della Farnesina - il Summit for Democracy offrirà l'occasione per fare il punto sulla libertà dei media in un segmento dedicato: la Media Freedom Cohort, di cui l'Italia è parte. Riaffermeremo il nostro impegno, insieme a partner, alleati e paesi like-minded, per garantire la libertà, la protezione, il sostegno dei giornalisti e degli operatori dei media, anche attraverso cornici giuridiche, regolamentari e politiche transnazionali che sostengano il pluralismo e l'indipendenza dell'informazione. Questo è lo spirito - conclude Tajani - che ispira la nostra azione in ambito internazionale, ed è per questo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è un convinto sostenitore, anche attraverso il proprio patrocinio, di iniziative come quella del Premio europeo di giornalismo investigativo e giudiziario".

