Sanac: Cgil, questo è made in Italy, Urso si attivi

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - "L'ex Ilva è di proprietà dello Stato italiano al 50% e la Sanac, azienda in amministrazione straordinaria, è sotto il controllo di quello che una volta era il Ministero dello sviluppo economico e che oggi è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ecco, vorrei dire al ministro Urso che i refrattari realizzati dai lavoratori della Sanac sono tra i prodotti migliori dell'industria italiana e che, dunque, egli ha il dovere di proteggerli e tutelarli, visto che si occupa del Made in Italy". Lo scrive su Facebook il segretario regionale della Cgil Sarda, Fausto Durante, in merito ai presidi di oggi dei lavoratori della Sanac dei siti italiani di Assemini, Gattinara, Vado Ligure e Massa che hanno organizzato manifestazioni e iniziative di protesta per riportare al centro dell'attenzione la situazione dell'azienda.

"Il ministro si impegni, perciò, a superare questa incredibile situazione che vede un'azienda partecipata dallo Stato italiano agire contro un'altra azienda italiana che opera sotto il controllo del governo - aggiunge - Di certo, non è più tollerabile che i lavoratori della Sanac debbano pagare il conto di scelte aziendali sbagliate e dell'assenza di iniziative del governo e delle autorità competenti. La Cgil è con i lavoratori della Sanac e continuerà a stare al loro fianco sempre". (ANSA).