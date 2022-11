Pmi: 'opportunità da progetti banche multilaterali di sviluppo'

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Ci sono molte vie per rendere l'economia italiana più internazionale: la conquista di più quote di mercato, le acquisizioni all'estero, l'attrazione degli investimenti in Italia e la partecipazione ai progetti delle Banche Multilaterali di Sviluppo". E' quanto ha dichiarato l'Ambasciatore Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina intervenendo al seminario "The Multilateral Development Banks come to Italy" che si è tenuto il presso la Fiera di Rimini nel quadro delle manifestazioni "Ecomondo" e "KeyEnergy", le più importanti fiere di riferimento in Europa per l'innovazione tecnologica e industriale nei settori della sostenibilità e delle energie rinnovabili.

Angeloni ha insistito sulle tuttora inesplorate opportunità per le PMI italiane nell'ambito dei fondi messi a disposizione dalle Banche Multilaterali di Sviluppo (World Bank, African Development Bank, Inter-American Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank).

"La partecipazione ai progetti delle Banche Multilaterali di Sviluppo - ha osservato - è una via più complessa, forse meno nota, ma è un'ottima e grande occasione per poter comprendere meglio le procedure per poi inserirsi in un flusso importantissimo per quanto riguarda la capacità delle nostre aziende, già oggi competitive in molti settori nella rete internazionale". Secondo Angeloni sia a livello di sistema di supporto pubblico che in termini di tessuto imprenditoriale "abbiamo gli strumenti necessari per competere a livello internazionale". (ANSA).