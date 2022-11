Pmi Confindustria: bene intenzioni Governo ma misureremo i fatti

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Benissimo" l'attenzione del nuovo Governo al mondo delle imprese. "Benissimo la disponibilità del ministro Urso: l'ho incontrato, abbiamo avviato una interlocuzione di cui sono completamente soddisfatto", dice Giovanni Baroni, il leader della Piccola Industria di Confindustria, che in via dell'Astronomia rappresenta oltre il 90% delle aziende associate. E avverte: "Siamo imprenditori, siamo persone di numeri: intanto apprezziamo le intenzioni poi, certo, le cose poi si misurano sui risultati non sulle intenzioni: le intenzioni sono una buona percentuale, sono una buona, poi le cose vanno misurate sulle cose concrete, su quanto davvero questo si andrà nella direzione di aiutare le nostre piccole e medie imprese che rappresentano la vera spina dorsale del nostro paese".

"Abbiamo accolto con favore i segnali di attenzione, tra cui il cambio da ministero delle crisi industriali a ministero dell'opportunità. Poi però vedremo nel concreto i provvedimenti che saranno varati. Le emergenze sono estremamente chiare".

Il ministro Adolfo Urso è atteso domani al Forum della Piccola Industria Confindustria, a Mogliano Veneto: sarà il suo primo confronto di fronte ad una platea di imprenditori, sul palco - secondo programma - in un dialogo con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. "Siamo estremamente soddisfatti che il ministro venga al nostro forum, dove ascolterà le istanze delle imprese". (ANSA).