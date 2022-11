P.a: Inps, da gennaio solo canale telematico per Tfr-Tfs

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Dal 1 gennaio 2023 tutte le amministrazioni utilizzeranno esclusivamente gli strumenti digitali per l'invio all'Inps delle informazioni utili alla liquidazione del Trattamento di fine servizio (Tfs) e del Trattamento di fine rapporto (Tfr) dei dipendenti pubblici. Lo fa sapere l'Inps con una nota.

Il passaggio all'utilizzo esclusivo del canale digitale - spiega l'Inps - si colloca nell'ambito del più ampio processo di digitalizzazione dei servizi e delle procedure amministrative finalizzato a potenziare l'interoperabilità dei dati tra l'Inps e le altre pubbliche amministrazioni. Questa nuova modalità consentirà di ridurre i tempi di definizione della procedura di liquidazione del Tfs-Tfr, superando così le criticità legate alla trasmissione da parte delle amministrazioni della documentazione cartacea utilizzata finora a tale scopo".

"Con il canale telematico esclusivo - dichiara Vincenzo Caridi direttore generale dell'Inps - l'Istituto migliora e rende più tempestiva tutta l'attività propedeutica alla liquidazione del Tfr e del Tfs per i lavoratori appartenenti alla gestione pubblica, in linea con l'obiettivo di coinvolgere nella coproduzione di valore all'utenza le amministrazioni che hanno il compito di garantire la completezza e la correttezza della posizione assicurativa dei loro dipendenti". (ANSA).