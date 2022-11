Manovra: Confprofessioni, flat tax con occhio a partite Iva

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Pollice in su di Confprofessioni "all'intenzione del governo di ridurre la pressione fiscale su professionisti e partite Iva attraverso la 'flat tax', ma occorre tenere conto delle peculiarità e delle esigenze dei liberi professionisti. Riteniamo che si possano tenere insieme la tassazione agevolata 'flat' e la partecipazione alle società tra professionisti, in modo da non penalizzare, anzi incentivare, gli studi che vogliono crescere dimensionalmente e assumere personale". A dirlo il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra di bilancio, confermando "la grande disponibilità" dell'esecutivo di Giorgia Meloni al dialogo con le parti sociali. E aggiunge: "La coperta è corta, cortissima. La Legge di bilancio 2023 non consente grandi margini di manovra: la maggior parte delle risorse saranno assorbite giustamente dal taglio delle bollette e dei costi energetici; ma solo nei prossimi giorni potremo capire come e in che misura si potrà finanziare il taglio del cuneo fiscale e la 'flat tax', e come il governo intende intervenire per sbloccare la cessione dei crediti relativi al Superbonus e per risolvere i punti critici delle detrazioni fiscali nel settore edilizio. Su questi punti abbiamo presentato un pacchetto di misure al governo, che potrebbero essere recepite nella manovra", chiosa. (ANSA).