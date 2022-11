Manovra: Confapi, ridurre il costo dell'energia è priorità

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "La priorità è ridurre il costo dell'energia": lo ha sottolineato il presidente di Confapi, Cristian Camisa, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e le associazioni delle imprese.

"Per il nostro mondo non è importante quanta energia viene consumata ma la sua incidenza sul fatturato aziendale. Sarebbe necessario - ha detto - allargare i beneficiari delle misure definendo energivore le imprese con incidenza maggiore del 2%.

Le piccole e medie industrie soffrono maggiormente delle grandi imprese l'escalation del rincaro energetico. In una condizione di estrema gravità per la marginalità delle imprese, è opportuno intervenire con misure in grado di ridurre fortemente l'onere della bolletta energetica nel breve periodo. Nel lungo periodo poi bisogna raggiungere l'autosufficienza energetica per permettere alle imprese di competere a livello internazionale".

Camisa ha plaudito alle misure finora annunciate ma ha sottolineato che "sarebbe importante rivedere l'attuale normativa sulle Comunità energetiche introducendo una revisione del limite del 30% della potenza proveniente da impianti esistenti per la costituzione di una Comunità energetica.

Riteniamo - ha spiegato - questo un limite che impedisce una vera sperimentazione dello strumento che meriterebbe di essere messo a regime nel più breve tempo possibile. Sarebbe importante, poi, inserire un criterio premiante che sia legato all'obbligo per l'azienda di non utilizzare gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione. Questo per difendere il potere d'acquisto dei lavoratori con stipendi 'pieni' e per aiutare le imprese a rimanere sul mercato con un risparmio di risorse della cassa integrazione che finanzierebbe questi aiuti extra". Inoltre, per Confapi "i risparmi derivati dalla rimodulazione del Reddito di cittadinanza potrebbero essere destinati alla detassazione degli straordinari". (ANSA).