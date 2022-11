Manovra: Cna, priorità energia, sistema ecobonus, cuneo

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Emergenza energetica, chiarezza e stabilità sul sistema degli ecobonus, taglio del cuneo fiscale".

Sono le priorità - spiega una nota - indicate dal presidente di Cna, Dario Costantini, al tavolo tra Governo e associazioni di imprese. ""Serve un taglio consistente del cuneo fiscale in tempi rapidi per salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni e contenere i costi delle imprese".

"Condividiamo l'impostazione espansiva della manovra: è necessario sostenere l'economia in una fase delicatissima con il rischio elevato che si inneschi una spirale di stagflazione" ed "Occorre dare priorità alla transizione green creando un fondo pluriennale per sostenere gli investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili (impianti fino a 200 KW) da parte delle imprese". Inoltre "occorre definire un perimetro di certezza per gli aiuti sulle bollette concentrando i sussidi in maniera selettiva sulle imprese in base all'incidenza dei costi energia sul totale", E "rinviare la fine del mercato tutelato". Mentre "per gli ecobonus rimane irrisolto il problema dei crediti che stanno ancora nei cassetti fiscali delle imprese". Sui lavori legati al superbonus, è "positiva l'attenzione alla nostra richiesta di un periodo transitorio ma il termine del 25 novembre per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata è del tutto inadeguato": è necessario "stabilizzare la misura nel medio-lungo termine per consentire una facile programmazione dei lavori senza creare tensioni nella domanda e strozzature nell'offerta". (ANSA).