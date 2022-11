Manovra: Abi, con Meloni incontro costruttivo

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "È stato un incontro costruttivo quello di oggi a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Meloni". Lo afferma il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini in una nota.

Il direttore Sabatini ha evidenziato che "le banche sono impegnate nel sostenere le imprese e le famiglie in questa difficile congiuntura, come hanno fatto durante la pandemia. Le priorità per massimizzare il supporto che le banche possono offrire alle imprese sono: rafforzare i finanziamenti garantiti alle imprese dando tempestiva attuazione alle misure del quadro temporaneo di aiuti di stato della Commissione Europea; intervenire nei confronti delle Autorità Europee per ripristinare le flessibilità regolamentari e di vigilanza sperimentate nella pandemia, per consentire nuove moratorie e ristrutturazioni dei debiti; consentire la prestazione di controgaranzie pubbliche per fidejussioni da parte delle banche".

L'associazione chiede anche di "accelerare lo smobilizzo dei crediti di imposta derivanti dal Superbonus, utilizzando per la compensazione dei crediti di imposta una parte dei debiti fiscali raccolti per il pagamento di imposte e contributi, come chiesto congiuntamente da Abi e Ance". (ANSA).