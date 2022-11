Legalità:Confindustria Crotone, favorire adesioni protocollo

(ANSA) - CROTONE, 11 NOV - Si è svolto nella sede di Confindustria un incontro allo scopo di illustrare struttura e finalità del Protocollo di Legalità stipulato fra Ministero dell'Interno e Confindustria che consentirà alle aziende, che decideranno di aderire all'accordo, il rilascio della documentazione antimafia anche nei rapporti privatistici fra gli aderenti e le loro aziende fornitrici o esecutrici.

Hanno preso parte all'incontro il Presidente di Confindustria e il suo staff, per la Prefettura, in rappresentanza del prefetto Maria Carolina Ippolito, il viceprefetto aggiunto Manuela Currà e il funzionario Corrado Trischitta, nonché un nutrito numero di imprenditori crotonesi.

L'obiettivo dell'incontro, è scritto in una nota, è stato quello di promuovere e sensibilizzare gli imprenditori associati a Confindustria Crotone ad aderire al Protocollo di Legalità che rappresenta per il territorio un importante segnale di attenzione al tema della legalità, in una logica di collaborazione pubblico-privato finalizzata alla costruzione di un'economia sana e, quindi, veramente concorrenziale poiché basata sul merito e sulla capacità imprenditoriale.

È emersa la volontà da parte di Confindustria e dei suoi imprenditori associati di promuovere la massima diffusione del Protocollo, nonché la disponibilità delle Istituzioni a collaborare nel comune intento di favorire un'ampia adesione per gli importanti vantaggi che la stessa procurerà all'economia del territorio. (ANSA).