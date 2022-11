Lavoro: operativo nuovo integrativo coop sociali Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - Diventa operativo l'accordo per il nuovo contratto integrativo delle cooperative sociali della Toscana. Le assemblee dei lavoratori hanno infatti discusso e accettato l'accordo di secondo livello del Ccnl Cooperative sociali 2017-19, firmato, lo scorso 11 ottobre, tra cooperative e sindacati.

La Toscana, spiega una nota, è la prima regione in Italia - in questa tornata contrattuale - a vedere la sottoscrizione di un contratto regionale del settore. "Questa firma rappresenta un punto di partenza, e non di arrivo - afferma la responsabile del Dipartimento welfare di Legacoop Toscana Assunta Astorino -. Il nostro impegno è per valorizzare al massimo il lavoro dei soci che ogni giorno offrono la loro professionalità e il loro impegno a servizio del welfare toscano: un patrimonio di sapere e di competenza che va tutelato e rafforzato anche in vista delle sfide che ci attendono". Per il presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Toscana Alberto Grilli, "la sigla di questo contratto ricuce un rapporto interrotto dal 2014 ed è importante in vista delle sfide che ci attendono sul fronte sociale. Il nostro auspicio è che il dialogo e il confronto con i sindacati vada avanti, pur nella diversità dei ruoli, per il bene delle migliaia di cittadini toscani che ogni giorno vengono seguiti dalle nostre cooperative e dai loro operatori". Federico Pericoli, responsabile regionale di Agci-Solidarietà sottolinea che "la sigla di questo contratto integrativo regionale costituisce un passo in avanti di grande rilievo per il mondo cooperativo in un momento particolarmente difficile per l'economia.

L'aggiornamento di istituti già previsti e l'introduzione e definizione di nuovi permette di stabilire relazioni più chiare e risolve questioni che erano state talvolta oggetto di contenzioso in passato. Adesso si tratta di far valere questa ritrovata unità d'intenti nei confronti delle Istituzioni per far comprendere le ragioni di un comparto che si rivela sempre più essenziale per le politiche sociali ed i servizi della nostra regione". (ANSA).