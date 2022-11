Inps: Uil Puglia, complimenti per risposta in periodo emergenza

(ANSA) - BARI, 11 NOV - "Faccio i complimenti all'Inps di Puglia per l'efficacia della risposta data ai cittadini nel periodo dell'emergenza sanitaria, anche grazie alla sinergia con i patronati, sinergia e volontà collaborativa che mi preme ribadire". Lo ha detto Emanuele Ronzoni, commissario straordinario della Uil Puglia, intervenuto nel corso della presentazione del bilancio sociale Inps a Bari.

"I numeri snocciolati oggi - ha evidenziato Ronzoni - ci devono far riflettere. Non solo per lo stato dell'arte delle pensioni, ma soprattutto sulle prospettive che vogliamo offrire ai nostri giovani, che in un contesto dilagante di precarietà e insicurezza vedono il traguardo di una pensione dignitosa come una chimera. Noi riteniamo che si debba finalmente aprire una nuova stagione di equità, contraddistinta da una giusta redistribuzione del reddito, dall'abbattimento del precariato e dalla stabilità del lavoro, offrendo strumenti di certezza ai nostri giovani come la pensione di garanzia".

Infine la questione sicurezza, il commissario ha sottolineato che "servono nuove assunzioni di ispettori e regole certe: noi abbiamo proposto che chi evade le tasse, chi non rispetta gli standard di sicurezza e non applica i contratti nazionali firmati dai sindacati confederali non abbia accesso alle risorse pubblica e non sia protagonista del processo di crescita del Paese. Ci auguriamo che le istituzioni ci ascoltino". (ANSA).