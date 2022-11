Inps: Puglia; 12mila nuove aziende nel 2021, crollano residenti

(ANSA) - BARI, 11 NOV - Nel corso del 2021 in Puglia sono nate 12mila nuove aziende. Soprattutto nei settori legati a industria, artigianato e servizi nella filiera del turismo. E' uno dei dati emersi nel corso della presentazione, a Bari, del Rendiconto sociale 2020-2021 Inps Puglia. L'Istituto ha registrato anche il 28,10% in più di entrate contributive nel 2021. "Questo non significa che c'è stato un boom economico, ma solo che è stata avviata un'azione di recupero rispetto al 2020, un anno catastrofico", ha spiegato il direttore regionale di Inps, Giulio Blandamura. A soffrire di più, nel corso della pandemia, sono stati i lavoratori autonomi. "Soprattutto artigiani e commercianti - prosegue Blandamura -. Ma se i primi hanno recuperato nel corso del 2021, i secondi hanno continuato a registrare un andamento negativo". Nel corso della presentazione è emerso anche il dato sul crollo dei residenti in Puglia: prima della pandemia si contavano 4 milioni 29mila abitanti. Adesso ci sono centomila persone in meno. "E' come se una città come Andria non ci fosse più", ha evidenziato Giuseppe Deleonardis, presidente del Comitato regionale Inps Puglia.

(ANSA).