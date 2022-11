Inps: Emiliano, Stato si faccia carico questione meridionale

(ANSA) - BARI, 11 NOV - "I dati messi in luce dall'Inps confermano che esiste una questione meridionale gravissima, che non consente allo Stato nazionale di non farsi carico del riequilibrio del fatturato, della perdita dei posti di lavoro e dell'emorragia di popolazione in corso". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la presentazione, a Bari, del Rendiconto sociale 2020-2021 Inps Puglia. Nel corso della presentazione è emerso che c'è stato un crollo dei residenti in Puglia: prima della pandemia si contavano 4 milioni 29mila abitanti. Adesso ci sono centomila persone in meno.

"Andare sotto i quattro milioni di abitanti, come è successo in Puglia, vuol dire - ha rilevato Emiliano - perdere fra 200 e 300 milioni di euro del fondo sanitario. Le Regioni del Nord, potentissime, sono riuscite a imporci il censimento annuale proprio per cavalcare le difficoltà del Sud. Sottraendo così milioni di euro che potrebbero essere investiti nella sanità.

Qualcuno forse pensa che in questo Paese ci si possa salvare a danno di fratelli e sorelle che, qualche anno fa, sono stati protagonisti del successo economico di altri territori". (ANSA).