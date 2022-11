Inps: Caridi, boom di disoccupazioni agricole in Puglia

(ANSA) - BARI, 11 NOV - "I dati pugliesi ci dicono che il Paese è in miglioramento, ci sono però luci e ombre. Ciò che colpisce sul territorio è il numero di domande di disoccupazione agricola: nel 2020 erano 120mila, nel 2021 sono aumentate a 134mila, con un incremento di almeno l'11%. Un dato che fa della Puglia la seconda Regione italiana dopo la Sicilia per questo tipo di domande". Lo ha detto il direttore generale di Inps, Vincenzo Caridi, a margine della presentazione a Bari del Rendiconto sociale 2020-2021 Inps Puglia.

"Nel biennio 2020-2021 c'è stato il boom degli ammortizzatori sociali, per fortuna sono state messe in campo numerose iniziative per aiutare lavoratori e imprese a superare la crisi pandemica - prosegue Caridi -. Ci sono però anche aspetti positivi legati al mercato del lavoro. L'attività imprenditoriale in Puglia è cresciuta molto nel corso del biennio con la nascita di numerose nuove imprese". Un dato, rileva Caridi, che ha permesso l'ingresso di "entrate per l'Istituto, come contribuzione, e la creazione di lavoro per il territorio. Con risvolti positivi anche per i giovani". Restano però criticità, riguardo al lavoro nero e al caporalato. "Inps e autorità stanno mettendo in campo iniziative proprio per la lotta a questi fenomeni - conclude Caridi -. I risultati sono un numero sempre più crescente di denunce". (ANSA).