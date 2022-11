Fisco: gip, arrestata finse rapina trolley per nascondere carte

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Per fare in modo che non venissero ricostruite le "movimentazioni finanziarie" della sua società aveva anche "denunciato falsamente di essere stata rapinata da uno sconosciuto che le avrebbe sottratto il trolley contenente la documentazione contabile". Lo si legge nell'ordinanza cautelare che ha portato agli arresti domiciliari, assieme ad altre due persone, Marina Lamberti, amministratrice della Marina Solution srl, fallita nel 2018, in un'inchiesta su una frode 'carosello' sull'Iva da circa 8,4 milioni di euro.

Le indagini della Gdf, coordinate dai pm Luca Gaglio e Roberto Fontana, hanno portato alla luce, scrive il gip Lidia Castellucci, "un'attività frenetica finalizzata alla costituzione-utilizzo di nuove società 'dalle ceneri' delle altre". Stando all'ordinanza, Lamberti aveva a disposizione una "rete di soggetti" che dipendevano da lei, "plurimi contatti con diversi professionisti e con diverse realtà economiche". E nella "gestione" delle società al centro della presunta frode fiscale avrebbe portato avanti condotte "espressione di una vera consuetudine di vita e di una 'professione' illecita".

Nel settembre del 2018 non si presentò, stando agli atti, all'incontro con la curatrice della società fallita e non le spedì i "libri sociali", ma disse di essere stata "derubata del trolley", con tutti quei documenti dentro, alla stazione Termini di Roma. Presentò, si legge ancora, anche la denuncia e il certificato medico del pronto soccorso per la rapina subita.

Venne indagata per "simulazione di reato". (ANSA).