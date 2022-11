Fisco: frode 'carosello' da 8,4 milioni di euro, 3 arresti

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Tre persone sono finite ai domiciliari e per un'altra è stato disposto l'obbligo di firma in un'inchiesta della Gdf di Milano, coordinata dal pm Luca Gaglio, su una "frode carosello finalizzata all'evasione dell'IVA" scattata dopo il "fallimento, dichiarato dal Tribunale di Milano" di una cosiddetta "società 'cartiera'", ossia usata solo per produrre fatture false.

Il primo Nucleo Operativo Metropolitano della Gdf milanese ha anche eseguito un decreto di sequestro preventivo per quasi 8,4 milioni di euro, che corrisponde "all'Iva evasa". Gli accertamenti, spiega il procuratore Marcello Viola in una nota, "hanno consentito di portare alla luce una rilevante frode carosello con il coinvolgimento di numerosissime società con sedi dislocate principalmente sul territorio lombardo, laziale e campano, ma anche di società greche, maltesi e bulgare, operanti nei settori dell'elettronica e della plastica".

I reati contestati sono "la bancarotta fraudolenta patrimoniale (contabile e per distrazione), la bancarotta a mezzo di operazioni dolose, consistite appunto nella strumentalizzazione della società 'cartiera', votata al dissesto e al fallimento, reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

I tre finiti ai domiciliari, su ordinanza del gip di Milano Lidia Castellucci, sono stati arrestati tra Napoli e Nettuno.

