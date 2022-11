Dl Aiuti quater: Tni, interventi insufficienti, aiutare Pmi

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - "La nostra piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per quello che è accaduto a Bologna. In quanto invece al decreto Aiuti quater, non riteniamo sufficienti gli interventi previsti. La nave sta affondando. Non serve un semplice salvagente". Così Raffele Madeo, presidente di Tni Italia, sindacato che rappresenta il mondo delle aziende Horeca (Alberghiere; di ristorazione; di Catering, Ristoranti e bar), a proposito delle novità in arrivo approvate dal consiglio dei ministri.

"Comprendiamo che la situazione economica sia difficile - sottolinea in una nota -, ma non siamo soddisfatti di questo primo provvedimento, che è niente rispetto a quanto hanno messo in campo Germania e Regno Unito. Riteniamo grave, inoltre il fatto che nel decreto non ci sia alcun riferimento alla tassazione sugli extraprofitti accumulati dalle società energetiche". Per Madeo, "se questo governo vuole fare la differenza, dimostri subito di andare contro i grandi e aiutare le piccole e micro imprese. Come? Per esempio con la moratoria bancaria, creditizia e contributiva, il condono di tutte le bollette 2022 e sospendendo la legge Bersani, in modo da limitare le aperture di nuove attività di somministrazione. E' una richiesta avanzata già dal 2020 e che torniamo a chiedere con forza a questo nuovo Governo". (ANSA).