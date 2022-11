Digitale: Assolombarda lancia Bussola 4.0 per supporto alle pmi

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - In occasione della Milano Digital Week, Assolombarda lancia Bussola 4.0, una piattaforma a servizio delle imprese che vogliono avvicinarsi e approfondire le tematiche legate all'utilizzo delle tecnologie nell'ambito di Industria 4.0. Si tratta, in particolare, di un percorso virtuale e dinamico che guida l'utente a comprendere le opportunità legate all'implementazione delle tecnologie e ad attuare un possibile processo di innovazione.

L'obiettivo del progetto di Assolombarda è quello di supportare le imprese, con particolare focus sulle piccole e medie imprese del territorio. La transizione 4.0 è "un'opportunità per le piccole e medie imprese, che hanno necessità di essere aiutate a cogliere le sfide della competitività, della sostenibilità e della sicurezza dei processi aziendali", afferma Paolo Gerardini, presidente piccola industria di Assolombarda. "Un'evoluzione - aggiunge - che va affrontata attraverso la condivisione di esperienze e soluzioni, con un approccio pratico".

Secondo l'associazione, infatti, la trasformazione digitale delle economie manifatturiere è un percorso inevitabile. Ma non solo: si tratta di un know-how utile che comprende anche una diversa e più moderna organizzazione del lavoro, attraverso un mix tecnologico di robotica, sensoristica, connessione e programmazione.

"Per affrontare la sfida del contesto competitivo di oggi in cui Pnrr e sostenibilità dettano le linee di sviluppo, il digitale rappresenta una sicura chiave di successo", sostiene Enrico Cereda, vicepresidente di Assolombarda con delega a transizione digitale e Innovazione tecnologica. (ANSA).