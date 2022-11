Da Sace e Intesa Sanpaolo 5 mln a Salerno Container Terminal

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Sace è intervenuta con una garanzia finanziaria a copertura di un finanziamento di 5 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo in favore di Salerno Container Terminal Spa, impresa che opera nell'area portuale di Salerno, per il proprio piano di investimenti 2022/2030.

In particolare, si legge in una nota, il finanziamento andrà ad integrare le risorse aziendali destinate all'acquisizione del ramo d'azienda contenitori della società Amoruso Giuseppe Spa e la realizzazione di un nuovo posto frontaliero, "consentendo a Salerno Container Terminal di consolidare il proprio ruolo di operatore cruciale nel Porto di Salerno".

Salerno Container Terminal Spa svolge attività terminalistica di sbarco e imbarco merci nell'area portuale di Salerno, uno dei maggiori gateway marittimi del Paese per il collegamento ai mercati internazionali, sia per l'export delle produzioni industriali centro-meridionali, sia per l'import di prodotti semilavorati e finiti, destinati agli impianti di trasformazione e alle aree di consumo del territorio nazionale. La società fa parte del Gruppo Gallozzi, storico operatore portuale di Salerno.

"Desidero esprimere il mio apprezzamento a Sace ed Intesa Sanpaolo per il supporto offerto al nostro gruppo a sostegno di un importante piano di sviluppo. Con l'acquisizione appena conclusa - ha dichiarato il presidente di Salerno Container Terminal Spa, Agostino Gallozzi - prende sempre più forma la strategia di posizionamento della nostra azienda in un contesto qualitativo di portata internazionale".

"Siamo lieti di essere per la prima volta al fianco di Salerno Container Terminal Spa con un intervento che rientra nell'ambito dell'operatività di rilievo strategico per il Paese destinato a un settore ritenuto ad alto impatto", ha detto Antonio Bartolo, responsabile Sud Mid Corporate di Sace.

"Supportiamo, in sinergia con Intesa Sanpaolo, il piano di investimenti della società salernitana nel territorio, in una realtà portuale che ha registrato una forte ascesa negli ultimi anni".

"Questa operazione - ha aggiunto Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo - conferma l'impegno della Banca a supportare le imprese che operano e investono nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno. "Da diversi anni siamo in prima linea per valorizzare queste aree strategiche per il rilancio dell'economia marittima e recentemente abbiamo predisposto un nuovo plafond di 5 miliardi di euro per favorire nuovi insediamenti produttivi e opere di adeguamento infrastrutturale sia nelle Zone Economiche Speciali meridionali che nelle Zone Logistiche Semplificate in fase di realizzazione nel Centro Nord". (ANSA).