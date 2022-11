Confindustria stellt Mobilitätsstudie für die Dolomiten vor

(ANSA) - BOZEN, 11 NOV - Eine Studie der Universität Padua, um die Dolomitengebiete nachhaltig zu verbinden, wurde von Confindustria Trient, Confindustria Belluno und dem Unternehmerverband Südtirol in Trient vorgestellt. Ausgangspunkt für die Studie ist die Winterolympiade 2026, die alle drei Provinzen betrifft.

Die Vision der drei Industriellenvereinigungen sieht eine enge Verbindung zwischen den Provinzen Belluno, Bozen und Trient durch integrierte und effiziente Straßen- und Schienennetze vor.

Die Pässe sollen als verkehrsberuhigte Zonen ausgewiesen werden und umweltfreundliche Fahrzeuge zum Einsatz kommen.

Unternehmerverbands-Präsident Heiner Oberrauch erklärt: „wir haben das Glück, in einer Region zu leben und zu arbeiten, wo der Rest der Welt Urlaub machen will. Diese Schönheit muss erhalten blieben, zugleich brauchen wir moderne und effiziente Verbindungen und ein nachhaltiges Mobilitätssystem, das die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes garantiert. Vor diesem Hintergrund können unsere hochinnovativen Unternehmen einen grundlegenden Beitrag leisten." Auch Maria Lorraine Berton, Präsidentin der Confindustria Belluno Dolomiti unterstreicht, dass effiziente und nachhaltige Infrastrukturen ein zentrales Thema für die Entwicklung der Berggebiete darstellen. Fausto Manzana, Präsident der Confindustria Trient, betont: „Die Arbeit, die wir mit der Beauftragung der Erstellung der Studie begonnen haben, ist ein Zeichen der Verantwortung, die wir übernehmen." Die Studie wurden von Prof. Riccardo Rossi von der Universität Padua vorgestellt, der sie gemeinsam mit seinem Team erarbeitet hat. Dies teilt der Unternehmerverband in einer Aussendung mit. (ANSA).