Confesercenti, impegno Meloni sul taglio del cuneo fiscale

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Siamo soddisfatti dell'impegno preso sul cuneo fiscale. Anche se il momento è difficile, è opportuno il massimo sforzo per reperire le risorse necessario. i consumi sono il vero punto debole dell'economia italiana". Così la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, in occasione dell'incontro delle associazioni delle imprese con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi. "Riportare i consumi a livello prepandemico ci permetterebbe di recuperare 2,3 punti di Pil", aggiunge. Per raggiungere questo obiettivo "occorre restituire potere d'acquisto alle famiglie, con particolare attenzione a quelle più colpite dall'inflazione, agendo sul cuneo fiscale e prevedendo la detassazione e decontribuzione sugli aumenti stabiliti dai rinnovi contrattuali. Troviamo positivo aver elevato la soglia dei fringe benefit a 3mila euro, ma non basta. Per trovare più risorse sarebbe opportuno accelerare anche nel contrasto all'erosione fiscale causata dalle piattaforme online", conclude De Luise. (ANSA).