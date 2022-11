Banco Bpm: accordo con Confindustria Varese per imprese

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Confindustria Varese e Banco Bpm hanno siglato un accordo di partnership a sostegno delle imprese.

Banco Bpm con questo accordo si impegna a sostenere le imprese associate a Confindustria di Varese e provincia insieme alla loro filiera produttiva, mettendo a disposizione prodotti, linee di credito e servizi evoluti attraverso il proprio team di specialisti che fornirà assistenza e consulenza qualificata per supportare le aziende sia sul mercato italiano sia sui mercati esteri.

Per questo Banco Bpm ha stanziato un plafond complessivo di 70 milioni, di cui 20 milioni a favore di quelle imprese che hanno risentito maggiormente dei rincari energetici, della crisi economica e geopolitica al fine di sostenerle nella gestione ordinaria ed eventualmente per riequilibrare la situazione finanziaria.

Altri 50 milioni vengono stanziati per il 'credito di filiera' tramite cui viene consentito alle imprese appartenenti a una filiera produttiva integrata di avere accesso al credito in via preferenziale, con risposte di fattibilità rapide e con processi operativi e creditizi dedicati allo scopo. (ANSA).