Autotrasporto: Mit, per fondi favorite realtà italiane

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Cambiano le regole dell'autotrasporto, con l'obiettivo di favorire le realtà italiane". È quanto ottenuto dal Mit guidato dal ministro Matteo Salvini nel corso del Consiglio dei Ministri, in linea con il programma elettorale.

"Nel testo del Dl Aiuti ter, la norma sull'autotrasporto prevedeva l'accesso ai finanziamenti anche alle imprese straniere di altri Paesi membri dell'Ue. Il Mit ha chiesto (e ottenuto) di specificare che possono beneficiare delle risorse solo le realtà stabilmente in Italia. Sul piatto ci sono 100 milioni, di cui 85 per chi si occupa di movimentazione delle merci". Si legge in una nota. (ANSA).