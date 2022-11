Trivelle: Alleanza Coop pesca, serve un tavolo sugli impatti

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Preoccupano la pesca e l'acquacoltura italiana le prospettive di nuove concessioni per estrarre gas metano dalla piattaforma continentale e gli impatti che potrebbero avere sui territori e sui sistemi economici come quello ittico. L'Alleanza Cooperative pesca entra nel dibattito in corso in queste ore, chiedendo un coordinamento da parte del governo che coinvolga la categoria affinché possa essere definito un approccio in grado di bilanciare ogni intervento, anche di tipo compensativo.

"Occorre trovare soluzioni al caro energia - afferma l'Alleanza - sia per l'elettricità, il cui costo sta mettendo in ginocchio molte nostre attività di conservazione, prima lavorazione e trattamento dei prodotti come la depurazione dei molluschi bivalvi, i mercati ittici e la gestione dei capannoni delle imprese, ma anche per il gasolio che sta strozzando le attività di pesca molte delle quali hanno ridotto se non addirittura sospeso il proprio lavoro". Secondo la cooperazione la ricerca di soluzioni in campo di fonti alternative o rinnovabili non può prescindere dal coinvolgere le categorie economiche direttamente interessate, come la pesca, perché "il rischio altrimenti sarebbe quello di vederci penalizzati due volte. Ora con il prezzo pagato per energia e carburante, poi con le possibili ricadute di scelte energetiche che potrebbero penalizzare nuovamente il comparto". (ANSA).