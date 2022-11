Superbonus: Misiani (Pd), giusto appello di Abi e Ance

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Questa mattina l'Abi e l'Ance hanno rivolto un appello al governo, per richiamare l'attenzione sulla gravità della situazione nella quale si trovano, oramai da mesi, migliaia di famiglie e imprese che hanno fatto affidamento sul Superbonus e sugli altri incentivi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare.

È un appello che condividiamo". Così in una nota il senatore del Pd Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

"Purtroppo la situazione sta peggiorando e il rischio sempre più concreto è la precipitazione in una pesante crisi di liquidità per migiaia di imprese edilizie, a causa di crediti fiscali maturati e che in questo momento non è più possibile cedere, visti anche i limiti delle capienze fiscali.

Serve, a questo punto, una misura tempestiva e di carattere straordinario che consenta agli intermediari di ampliare la loro capacità di acquisto di crediti certi e verificati dagli intermediari stessi, al momento non utilizzabili. Invitiamo il governo - conclude Misiani - ad ascoltare l'appello di Abi e Ance e ad intervenire al poi presto". (ANSA).