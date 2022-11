Sfida tra idee e progetti, via alla "Coop startup Sardegna"

(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - Seconda edizione della "Coop startup Sardegna": dalla sostenibilità all'innovazione passando per il tema energia, un'occasione offerta alle nuove generazioni di proporre idee e progetti. L'iniziativa, presentata oggi in conferenza stampa, è di Legacoop Sardegna Generazioni. In campo anche l'Universitá di Cagliari. Il bando sarà pubblicato sul portale Coopstartup il 15 novembre e resterà aperto sino al 20 gennaio 2023.

"Per i requisiti - spiega il presidente di Generazioni Michele Schirru - è necessaria la presenza di tre persone che vogliono costituire la Coop con sede in Sardegna, ma possono partecipare anche coop costituite dal gennaio 2021". A seguire un periodo di formazione, poi una commissione di valutazione valuterà le idee progetto. Le prime 15 selezionate potranno accedere a uno percorso di approfondimenti e agli incontri con consulenti per dare forma al progetto. Obiettivo: la presentazione di un business plan prima dell'ultima selezione prevista per luglio. Tra i requisiti la "coerenza con almeno due obiettivi dell'Agenda 2030". Sono previste premialità per gruppi composti da donne e giovani under 40 e per proposte che arrivano da territori che sono a rischio di spopolamento. I primi tre riceveranno un premio a fondo perduto di 7 mila euro e altri servizi.

"Ciascuno ha fatto una cosa per far sì che i giovani potessero fare un passo avanti - sottolinea Claudio Atzori, presidente di Legacoop Sardegna - La scorsa edizione ha visto grandi progetti che vanno dall'innovazione alla rigenerazione sociale, continuando con l'efficientamento energetico e il settore della sostenibilità in cui è impegnata la nostra Legacoop. Penso alla scommessa dei giovani che dal settore della sostenibilità energetica oggi sono i leader delle comunità energetiche". (ANSA).