Pensioni: Sbarra, avviare tavolo per cambiare la legge Fornero

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Sulle pensioni "dobbiamo restituire al sistema profili di equità, di flessibilità, di inclusività e di sostenibilità sociale. Dobbiamo far partire subito un tavolo di confronto politico per cambiare e migliorare la legge Fornero". Lo rimarca il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a Rainews24, ribadendo le quattro priorità sostenute dai sindacati. "Negoziare una pensione di garanzia per i giovani e le donne, aprire una nuova fase di silenzio assenso sulla previdenza complementare tagliando le tasse per chi aderisce ai fondi pensione, dare strutturalità e allargare il perimetro dell'Ape sociale e contrattare misure di flessibilità in uscita: 41 anni di contributi a prescindere dall'età e anche una finestra a partire dai 62 anni". Le pensioni, insiste Sbarra, "non sono né un lusso, né un privilegio, né una gentile concessione dei governi o del parlamento. Ma sono un diritto perché rappresentano salario differito".

Alla domanda sull'unità del sindacato, Sbarra risponde ricordando le piattaforme unitarie di Cgil, Cisl e Uil, su pensioni, fisco e sicurezza sul lavoro, "che rimangono per noi una bussola. E' un patrimonio di unità che dobbiamo consolidare e valorizzare. Molte volte la nostra diversità è sulla lettura e sul giudizio che diamo ai risultati. Per noi la prospettiva è quella del confronto" con il governo. (ANSA).