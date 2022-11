Manovra: Urso, collegati su Made in Italy e incentivi

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Avremo anche come collegati alla manovra un provvedimento specifico sul made in Italy e un provvedimento che riformerà gli incentivi, affinché poi davvero vi sia la possibilità di mettere in campo il massimo delle risorse in modo più significativo per rilanciare l'innovazione e quindi la crescita". Lo afferma il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all'assemblea di Fipe-Confcommercio. (ANSA).