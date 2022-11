Lavoro: tavolo ministeriale sugli autonomi 14 e 15 novembre

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il tavolo sul lavoro autonomo voluto dal ministro Marina Calderone si terrà il 14 ed il 15 novembre prossimi, a via Veneto. Lo apprende l'ANSA. Alla riunione prenderanno parte i vertici di Ordini, Casse di previdenza private e associazioni delle varie categorie professionali.

Durante l'incontro con le parti sociali e datoriali del 4 novembre scorso, come era stato riferito dal presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, Calderone aveva annunciato la convocazione di un tavolo sul lavoro autonomo, accogliendo, aveva affermato il numero uno della Confederazione, "le nostre richieste di misure specifiche per tutelare professionisti e partite Iva, pesantemente colpiti dalla crisi economica".

(ANSA).