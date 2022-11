Intesa:Barrese,agevoliamo Pmi per spingere digitalizzazione

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle piccole imprese dell' artigianato, del commercio e del turismo finanziamenti particolarmente agevolati volti alla digitalizzazione e al rinnovamento dal punto di vista strutturale dell'azienda. Lo ha detto il responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, annunciando un abbattimento dei costi relativi al tasso di finanziamento per le transazioni Pos. "Mettiamo a disposizione una linea a breve termine, fino a 10mila euro sul transato pos, a condizioni molto vantaggiose: parliamo dell'Euribor a un mese di 50 punti base", spiega Barrese. Questo, accanto alle altre misure previste dal piano da 5 miliardi per le piccole imprese, annunciate oggi dalla banca, Sono tutti elementi che dimostrano la volontà della banca di venire incontro alle aziende, spingerle ad andare avanti con gli investimenti e cercare di ridurre il carico dei costi. In particolare sulla parte finanziaria. (ANSA).