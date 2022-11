Intesa:Barrese,35 mld a oggi a famiglie,Pmi,micro imprese

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Da inizio 2022 a oggi, Intesa Sanpaolo ha stanziato "35 miliardi di euro complessivi in favore di famiglie, imprese, commercianti, albergatori e artigiani". Lo sottolinea il responsabile divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, in occasione della presentazione del nuovo piano da 5 miliardi di euro per le piccole e micro imprese. "Il piano che presentiamo oggi aggiunge un nuovo pilastro agli interventi che Intesa Sanpaolo ha attivato a sostegno dell'economia e della popolazione italiana", aggiunge Barrese, spiegando che "le recenti conferme sulla tenuta del nostro sistema produttivo non nascondono le difficoltà di buona parte del tessuto socio-economico. Siamo consapevoli che, in questa situazione di incertezza, la fiducia e la coesione sociale siano essenziali per rispondere alla crisi e per garantire la crescita sostenibile che il paese sta perseguendo".

Il Gruppo "non ha mai perso di vista l'importanza della tenuta sociale ed economica del paese, che dal 2020 ad oggi abbiamo sostenuto con oltre 11 miliardi di euro di erogazioni ai settori del turismo, del commercio e dell'artigianato". (ANSA).