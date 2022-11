Industria: Istat, -1,8% la produzione a settembre sul mese (2)

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Tra i principali settori di attività crescono solo i beni strumentali: L'indice destagionalizzato mensile aumenta infatti su base congiunturale dello 0,1% per questi, mentre cala per l'energia (-2,7%) e per i beni intermedi (-1,8%) e resta invece stabile per i beni di consumo.

A livello tendenziale l'Istat rileva un' ampia la flessione dei beni intermedi e dell'energia, mentre sono in crescita i beni di consumo e i beni strumentali. In particolare, i beni di consumo registrano un +3,4% e i beni strumentali un +2,4%, mentre diminuiscono l'energia (-3,5%) e, in misura più marcata, i beni intermedi (-5,3%).

Tra i settori di attività economica che registrano variazioni tendenziali positive si segnalano la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+13,9%), la fabbricazione di mezzi di trasporto (+10,8%) e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+7,9%). Le flessioni più ampie si registrano nell'attività estrattiva (-10,1%), nella fabbricazione di prodotti chimici (-9,4%) e nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-6,6%). (ANSA).