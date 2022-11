Fisco: incontro commercialisti-Mef, fra temi c'è la riforma

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Dopo la riunione di ieri con il viceministro all'Economia Maurizio Leo, il presidente nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, e il consigliere nazionale tesoriere con delega all'area fiscale Salvatore Regalbuto, accompagnati dalla presidente dell'Ordine territoriale di Udine, Micaela Sette, hanno incontrato oggi, nella sede del dicastero di via XX settembre, la sottosegretaria Sandra Savino. Al centro dell'incontro, segnala una nota dei professionisti, temi legati all'attualità fiscale e professionale. "Il clima di ascolto e di interesse" riscontrato durante le interlocuzioni con i rappresentanti del Mef, afferma de Nuccio, "ci rafforza nella convinzione che una presenza autorevole e propositiva dei commercialisti italiani può portare a risultati positivi non solo per la categoria, ma per il sistema economico nazionale, così bisognoso di una riforma fiscale organica e, quindi, del contributo di competenze e di esperienze maturate quotidianamente sul campo dalla nostra professione", si chiude la nota. (ANSA).