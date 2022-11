Fisco: Cattaneo (Fi), serve flat tax per partite Iva

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "La logica che lo Stato deve incentivare la creazione di lavoro è liberale, quella dei sussidi non lo è. Pertanto, credo che si debba portare avanti l'idea della tassa piatta fino a 85mila euro per le partire IVA.

Così come, la revisione del RdC, che non funziona Sul lato delle politiche attive del lavoro. Non credo nel sistema dei navigator, non credo nel sistema dei centri per l'impiego pubblico. Credo invece nell'iniziativa degli imprenditori agevolandoli attraverso un cuneo fiscale 'coraggioso' che azera le tasse per i nuovi assunti". Lo afferma Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a SkyTg24.

