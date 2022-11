Fiera dei fondi, le pmi guardano al mercato dei capitali

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Fare conoscere alle piccole e medie imprese la possibilità di finanziare i propri progetti di crescita e sviluppo ricorrendo al mercato dei capitali sia di debito sia di equity. Questo l'obiettivo dell'incontro organizzato dalla Piccola Industria dell'Unione Industriali Torino, dal titolo "Fiera dei Fondi. La finanza straordinaria per crescere", che ha riunito al Centro Congressi oltre 200 partecipanti tra imprenditori e manager delle aziende associate di tutti i settori. La giornata è stata organizzata con l'Aifi (Associazione Italiana del private equity, venture capital e private debt) e Borsa Italiana.

"Il mercato dei capitali è complementare a quello bancario ed è ancora troppo poco conosciuto ed esplorato dalle pmi. Noi come Unione Industriali ci siamo posti l'obiettivo di farlo conoscere affinché venga maggiormente utilizzato in funzione affinché le nostre imprese diventino sempre più robuste nell'affrontare la competizione globale" commenta il presidente dell'Unione Industriali di Torino, Giorgio Marsiaj. "L'utilizzo del mercato dei capitali è una delle tappe fondamentali di questo percorso che vede la Piccola Industria impegnata a fianco delle pmi con attività di formazione e informazione" sottolinea Filippo Sertorio, presidente Piccola Industria e vicepresidente Unione Industriali Torino. "Vogliamo rendere annuale questo appuntamento, sempre in maniera condivisa con operatori e istituzioni come Aifi e Borsa Italiana" aggiunge Manuele Musso, vicepresidente Unione Industriali Torino e vicepresidente Piccola Industria con delega al credito e finanza. (ANSA).