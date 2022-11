Eni: Nigeria;giudici Milano a Ocse, non delegittimi sentenze

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Si può accettare "ogni critica alle sentenze pronunciate, purché le stesse non debordino in un ulteriore grado di giudizio surrettiziamente introdotto che delegittimi le decisioni adottate secondo le regole del giusto processo italiano". Lo scrivono il presidente facente funzioni del Tribunale di Milano Fabio Roia e il presidente della Corte d'Appello milanese Giuseppe Ondei in una lettera inviata alla sede centrale dell'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in merito ad alcune affermazioni dell'organismo internazionale contenute in un rapporto che criticavano, in sostanza, le decisioni dei giudici milanesi nei processi su casi di corruzione internazionale, tra cui il noto procedimento Eni-Shell/Nigeria, finito con 15 assoluzioni.

Gli "ultimi sette processi" a Milano per fatti di corruzione internazionale, scriveva l'Ocse nel rapporto, "hanno prodotto cinque assoluzioni totali, una assoluzione parziale e una condanna" e le "assoluzioni si verificano perché non viene presa in considerazione la totalità delle prove indiziarie". E si parlava pure di "standard di prova molto pesante nei casi di corruzione all'estero".

Affermazioni queste che, spiegano i vertici degli uffici giudiziari milanesi, "stupiscono" perché così si ritiene che "nella migliore delle ipotesi" i giudici milanesi non siano "adeguatamente capaci nella valutazione del materiale probatorio" e "troppo esigenti sul piano della richiesta di una consistenza probatoria". I due presidenti, con due pagine di missiva, intendono, invece, "riaffermare l'impegno e la professionalità dei giudici chiamati a celebrare processi di grande impatto mediatico, di rilevanza internazionale ma che necessariamente devono seguire delle precise regole di giudizio e di civiltà giuridica non derogabili neppure per questioni, peraltro condivisibili, che riguardano il contrasto alla corruzione" anche internazionale. (ANSA).