Eni: Nigeria;giudici Milano a Ocse, non delegittimi sentenze(2)

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Nella lettera, inviata per conoscenza anche al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Csm, Roia e Ondei fanno presente che nell'ordinamento italiano è prevista la "lettura del singolo indizio per accertarne la matrice ontologica e per depurarlo dalla categoria metagiuridica del sospetto". E che per valutare gli indizi ci sono "tre gradi di giudizio esperibili da tutte le parti processuali".

Vige anche il principio della responsabilità penale "al di là di ogni ragionevole dubbio" e quindi "gli indicatori di pesatura probatoria" non possono "variare a seconda della difficoltà del reato da accertare", pur "comprendendo la problematicità di provare un patto corruttivo fra due o più soggetti cointeressati maturato in territorio estero". E spetta, poi, "all'organo inquirente l'onere della raccolta" delle prove per arrivare ad una condanna. E' la "cultura della ricerca della prova".

In relazione al processo Eni-Nigeria i vertici del Palazzo di Giustizia di Milano ricordano come a partire dal maggio 2018 quando è iniziato (si è chiuso nel marzo 2021) ci sono state "45 udienze istruttorie" e "13 udienze per la discussione". Le prove del dibattimento stavano in "40 faldoni" e la "motivazione della sentenza, che ha ricostruito 20 anni di vicende per la cessione della licenza petrolifera, è stata di circa 500 pagine". Uno sforzo "doverosamente enorme".

I giudici milanesi, si legge ancora, "trattano i reati contro la pubblica amministrazione a partire dagli anni 2000". Poi, anche un riferimento al periodo di Tangentopoli: "il grande impegno dei magistrati milanesi nel contrasto alla corruzione è stato a volte mal sopportato da certi settori della politica italiana". (ANSA).