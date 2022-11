Dl aiuti ter:ipotesi bonus autotrasporto solo a imprese italiane

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Restringere la platea del bonus per il settore dell'autotrasporto previsto dal decreto aiuti ter per le imprese colpite dal caro carburante alle "sole imprese che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia". E' quanto prevede la bozza di un emendamento della maggioranza che potrebbe essere presentato al provvedimento e che è in discussione al Comitato dei Nove riunito mentre l'Aula della Camera è sospesa. (ANSA).