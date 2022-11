Dl aiuti ter: nodo autotrasporto, tensione in commissione

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Tensione in comitato dei nove della commissione speciale della Camera su un emendamento proposto dalla maggioranza al decreto aiuti ter (approdato oggi in Aula), che restringe la platea degli autotrasportatori che possono beneficiare del bonus per il caro carburante alle sole imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione nel nostro Paese. La proposta di modifica voluta dalla maggioranza è arrivata al comitato dei nove solo nella mattinata di oggi e dall'opposizione arrivano proteste quantomeno sul fronte procedurale: "E' arrivato troppo tardi quando il provvedimento era già chiuso e senza cercare prima un accordo". Si tratta, attaccano, di una "forzatura procedurale che non tiene conto delle prerogative dall'opposizione e accettarlo rappresenterebbe un precedente". Si cerca, dunque, una soluzione e per il momento l'Aula è sospesa. (ANSA).