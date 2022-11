Covip: 10,1 mln le posizioni di previdenza integrativa,+4,2%

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - A settembre 2022, le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 10,1 milioni, in crescita di 410.000 unità (+4,2 per cento) rispetto alla fine del 2021. Lo rileva la Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione tali posizioni, sottolineando che a queste posizioni che includono anche quelle di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme, corrisponde un totale degli iscritti di 9,1 milioni di individui.

I fondi negoziali registrano un incremento di 278.000 posizioni (+8%), per un totale a fine settembre di 3,735 milioni. Alla crescita delle posizioni - spiega la Covip - hanno contribuito, oltreché i fondi per i quali già da tempo sono state attivate le adesioni contrattuali, ossia quelle che iscrivono automaticamente i nuovi assunti di diversi settori per effetto del versamento di un contributo minimo a carico del datore di lavoro, anche il fondo rivolto al pubblico impiego, per il quale è stata attivata l'adesione attraverso il cosiddetto silenzio-assenso per tutti i lavoratori neo assunti a partire da una determinata data.

Nelle forme pensionistiche di mercato, si rilevano 71.000 posizioni in più nei fondi aperti (+4,1%) per 1,806 milioni di posizioni nel complesso e 38.000 posizioni in più nei Piani individuali pensionistici nuovi (+1,1%) per 3,652 milioni di unità totali.

Le risorse destinate alle prestazioni sono, a fine settembre 2022, pari a 202 miliardi di euro con un calo di 10,9 miliardi (-5,1%) rispetto a fine dicembre 2021(erano oltre 213 miliardi) per effetto delle perdite in conto capitale determinate dall'andamento dei mercati finanziari. Al netto dei costi di gestione e della fiscalità, i rendimenti sono risultati negativi e pari a -10,6% e a -12,2% rispettivamente, per fondi negoziali e fondi apert mentre per i piani individuali pensionistici di ramo III sono stati pari a -12,4%. Per le gestioni separate di ramo I, che contabilizzano le attività a costo storico e non a valori di mercato e i cui rendimenti dipendono in larga parte dalle cedole incassate sui titoli detenuti, il risultato è stato positivo e pari allo 0,8%. (ANSA).