Corrarati (Cna) su barometro dell'economia Ire

(ANSA) - BOLZANO, 10 NOV - "La preoccupazione e il clima di incertezza espressi dalle imprese altoatesine per il 2023 e rilevati dall'ultimo barometro dell'economia Ire devono essere subito oggetto di un confronto tra politica e associazioni di categorie per capire insieme quali misure mettere in campo per sostenere quelle aziende che nei prossimi mesi, a causa dei rincari dei costi di energia e materie prime, si troveranno in difficoltà. Servono ricette preventive che possano garantire la "tenuta" dell'economia del nostro territorio, anziché intervenire successivamente con soluzioni tampone", così il presidente di Cna Trentino Alto Adige Claudio Corrarati sui dati del Barometro dell'economia dell'Ire della Camera di Commercio di Bolzano.

"Le risorse per mettere in atto queste misure possono e devono, a nostro avviso, essere intercettate nella riorganizzazione della macchina pubblica che da tempo chiediamo.

Anche la riforma Idm, oggetto di una mozione approvata ieri in Consiglio provinciale, dovrà in questo senso essere condotta anche nel segno di un'ottimizzazione dei costi. Come abbiamo più volte sottolineato come Cna-Shv, anche nella nostra provincia non possiamo più permetterci doppioni", conclude Corrarati.

(ANSA).