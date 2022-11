Chimica: Venator,verso Cig 41 dipendenti, stop licenziamenti

(ANSA) - SCARLINO (GROSSETO), 10 NOV - Venator, azienda chimica del polo industriale di Scarlino (Grosseto), fa un passo indietro sulla procedura di licenziamento dei 41 lavoratori annunciata nei mesi scorsi e prospetta un periodo di cassa integrazione spiegando che la vertenza è da attribuire all'attuale situazione del mercato mondiale e non alle difficoltà di stoccaggio dei 'gessi rossi'. E', questo, l'esito di una riunione che ha visto di nuovo i vertici dell'azienda confrontarsi con le parti sociali nella sede di Confindustria.

"Un importante passo avanti - dice Gian Luca Fè, segretario generale della Femca Cisl di Grosseto - sancito dalla sottoscrizione del verbale in cui si formalizza che, per la procedura aperta da Venator, l'unico criterio di licenziamento sostitutivo di quelli previsti dalla legge è la 'non opposizione al licenziamento'. Questo ci rincuora sul futuro dei lavoratori considerati in esubero e sulla tenuta del comparto, anche perché nel corso dell'incontro, l'azienda ha sottolineato come si stia lavorando, di concerto anche con la Regione Toscana, per trovare una soluzione al problema dello stoccaggio dei 'gessi rossi'".

Nei prossimi giorni sarà avviato un confronto interno all'azienda, insieme alle rsu dei lavoratori, per definire un accordo di uscite volontarie che si concluderà il 23 novembre prossimo, data individuata tra l'impresa e le parti sociali per chiudere la procedura di licenziamento collettivo. Da lunedì la Rsu si metterà al tavolo con la direzione aziendale per aprire la procedura di cassa integrazione perché nel mese di dicembre l'azienda potrebbe fermare completamente la produzione per quattro settimane.

"Finalmente, anche se la soluzione prospettata è temporanea, una buona notizia sui 41 lavoratori della Venator di Scarlino, con il blocco dei licenziamenti e l'attivazione degli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione", ha commentato l'on. Fabrizio Rossi di Fratelli d'Italia. (ANSA).