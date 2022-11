Riciclo:Toscana,scarti prodotti tessile diventano capi etici

(ANSA) - PISTOIA, 09 NOV - Gli scarti di produzione di aziende tessili in Toscana diventano nuovi capi di abbigliamento grazie al lavoro degli artigiani, ma anche di soggetti svantaggiati e vulnerabili. E' questo l'obiettivo di Manusa, cooperativa sociale di Pistoia, che coniuga artigianato tessile e valori etici e sociali. Domani, 10 novembre, nel parco di Piazza della Resistenza a Pistoia, nei locali della Fortezza59 (dalle 18 alle 20), è in programma la presentazione di 'Ri-maglia', la collezione invernale di Manusa.

"L'evento - spiega Alice Cappelli di Manusa - vuole anche essere l'occasione, dopo gli anni difficili della pandemia, di riprendere contatti con il territorio, farci conoscere il più possibile e lanciare l'idea di trasformare il nostro laboratorio in un vero e proprio punto vendita aperto al pubblico".

Nata nel 2012 sul concetto di 'circular economy', Manusa punta al recupero di tecniche artigianali tessili tipiche del territorio, come il lavoro ai ferri e all'uncinetto, il ricamo, la maglieria artigianale e il rammendo, insieme al recupero di materiali di scarto del settore del tessile. La cooperativa crea quindi prodotti dal design contemporaneo che raccontano anche percorsi di riscatto sociale, di integrazione e di terapia che coinvolgono persone con fragilità, con disabilità e con problemi di inclusione sociale. Per Fabrizia Fagnoni, viceresidente di Confcooperative Toscana Nord Manusa "è una realtà che porta al centro della città la 'cultura del bello', intesa sia come produzione di capi di abbigliamento artigianali di alta qualità, ma anche come cultura dell'accoglienza e dell'aiuto al prossimo". (ANSA).