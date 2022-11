Pensioni:Giorgetti,quota 41 ipotesi, possibili risparmi Rdc

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Sulla possibile introduzione di misure di pensionamento per chi ha 41 anni di contributi, "posso dire che questa misura non è esclusa: rientra nella logica che ho annunciato, che nell'ambito della voce ci dovrà essere qulche forma di compensazione: a titolo meramente indicativo può darsi che qualche economie dal reddito di cittadinanza e dalla sua manutenzione". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in audizione sul tema delle pensioni.

